تحت الـ52 جنيه.. الدولار يستمر في التراجع أمام الجنيه

هبط سعر الدولار عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك حيث هبط الدولار دون مستوى 52 جنيهًا، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 ليسجل في بعض البنوك نحو 51.87 جنيه للشراء .

أسعار الدولار اليوم في البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس ووصل لنحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي لنحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 51.97 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK لنحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول وهو أقل سعر للدولار في البنوك لنحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.