خطة النواب تناقش موازنات الأبنية التعليمية والإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027

لجنة الخطة والموازنة بالنواب تناقش اليوم موازنات التعليم والأبنية التعليمية والإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.



تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروعات الموازنات وخطط البرامج والأداء للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لاستعراض مستهدفات الإنفاق وخطط العمل خلال العام المالي الجديد.



وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الخاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، حيث تستعرض اللجنة مخصصات الوزارة وخططها لتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، وتنفيذ المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.



كما تبحث اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، في إطار متابعة خطط الهيئة لإنشاء المدارس الجديدة وتطوير وصيانة المنشآت التعليمية، بما يسهم في التوسع بالخدمات التعليمية واستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب.



وفي اجتماعها الثالث، تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث تتناول المناقشات مخصصات الهيئة وخططها الإنتاجية والصناعية ومستهدفاتها خلال العام المالي الجديد، إلى جانب دورها في دعم الصناعة الوطنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.



وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة مناقشات لجنة الخطة والموازنة لمشروعات موازنات الوزارات والهيئات المختلفة، تمهيدًا لإعداد تقاريرها وتوصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.