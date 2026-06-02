مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الفني المغربي وليد الركراكي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للدنماركي ياس توروب بداية من الموسم المقبل.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مفاجأة الأهلي يفاوض وليد الركراكي لخلافة "توروب" الموسم المقبل"

وأوضح صادق أن إدارة الأهلي تدرس عددًا من الخيارات المطروحة على طاولة لجنة التخطيط، في ظل الحديث المتزايد حول مستقبل الجهاز الفني الحالي، مشيرًا إلى أن اسم الركراكي ظهر بقوة خلال الساعات الأخيرة ضمن الترشيحات المحتملة لقيادة الفريق.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يترقب فيه جمهور الأهلي موقف الإدارة النهائي من ملف المدير الفني، خاصة مع ارتباط اسم الفريق بعدة مدربين أجانب خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة النادي في مواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.