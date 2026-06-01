قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اسمي الحقيقي ماهيتاب.. مي عز الدين تكشف عن صاحب نصيحة تغيير اسمها
خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية
مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف
صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دراسة تحسم الجدل.. تليين الإطارات الجديدة ليس خرافة

تليين الإطارات الجديدة
تليين الإطارات الجديدة
عزة عاطف

لطالما ساد الاعتقاد بين قطاع عريض من قادة السيارات بأن الحديث عن ضرورة "تليين" الإطارات الجديدة لمسافة محددة قبل الضغط عليها بقوة ليس سوى خرافة ميكانيكية قديمة توراثتها الأجيال دون سند علمي. 

ورغم ذلك، حسمت الأبحاث الهندسية والتقارير الصادرة عن منصة "جالوبنيك" (Jalopnik) هذا الجدل التاريخي؛ حيث أثبتت البيانات العلمية واختبارات السلامة أن الإطارات الجديدة تحتاج بالفعل إلى فترة تليين تمتد لبضع مئات من الأميال (تتراوح عادة بين 100 و500 ميل) للوصول إلى ذروة كفاءتها التشغيلية وتوفير أعلى درجات التماسك على الأسفلت.

أسرار كيميائية خلف زلق الإطارات الجديدة ومادة الفصل المصنعية

تعود الأسباب الفنية لضعف تماسك الإطارات الجديدة بالأسفلت إلى طريقة تصنيعها وتشكيلها داخل القوالب الحرارية بالمصانع؛ إذ تستخدم الشركات مركبات كيميائية وزيوت تزييت خاصة تُعرف باسم “مواد إطلاق القالب” لضمان خروج الإطار المطاطي الساخن من قالب الصب الفولاذي بسلاسة ودون الالتصاق به. 

وتترك هذه المواد طبقة رقيقة جدًا وناعمة على السطح الخارجي للنقشة (Tread)، مما يمنح الإطار الجديد لمعانه البراق، ولكنه في الوقت نفسه يقلل ميكانيكيًا من قوى الاحتكاك المباشر مع الطريق، مما يجعل السيارة أكثر عرضة للانزلاق الطفيف عند المنعطفات الحادة أو الفرملة الفجائية خلال الأميال الأولى.

الفروق الهندسية في عمق النقشة وتأثير "تأرجح المطاط" على القيادة

لا يقتصر التحدي على الطبقة الكيميائية الناعمة فقط، بل يمتد إلى الجوانب الهيكلية لتصميم المطاط؛ فالإطارات الجديدة تأتي بعمق نقشة كامل وغير مستهلك، مما يخلق وسادة مطاطية سميكة ومرنة بين جنط السيارة وصفحة الطريق. 

ويؤدي هذا السمك الكامل في البداية إلى ظاهرة هندسية تسمى “تأرجح أو مرونة النقشة”، حيث تشعر برميًا بوجود استجابة توجيهية أقل دقة أو إحساس بارتخاء الشاسيه عند توجيه عجلة القيادة مقارنة بالإطارات القديمة التي كانت نقشاتها متآكلة وقريبة من السطح الصلب، ويستلزم الأمر خوض عدة دورات حرارية (تسخين وتبريد بفعل السير العادي) ليقسو المطاط ويتطبع هيكلياً مع طبيعة الحركة.

أثبتت قياسات مسافات الفرملة التي أجراها مهندسو اختبارات السلامة وجود فروق مادية ملموسة في أداء الأمان بين الإطارات الملينة وتلك الجديدة تمامًا؛ وحيث أظهرت المحاكاة الرقمية أن كفاءة كبح الطوارئ عند السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة حتى التوقف التام تتحسن بمقدار يصل إلى 3 أمتار كاملة بعد قطع مسافة التليين الأولى وزوال مادة المصنع. 

ويمثل هذا الفارق الرقمي البسيط هندسياً والضخم أمنياً الحد الفاصل ماديًا بين التوقف الآمن قبل العائق أو الاصطدام العنيف، مما يبرز أهمية الالتزام بقيادة هادئة وسلسة في البداية.

نصائح ميكانيكية وإجراءات عملية لإتمام فترة التليين بسلامة تامة

يتطلب إتمام هذه المرحلة بنجاح تعديل أسلوب القيادة لفترة مؤقتة لتجنب إجهاد المنظومة؛ حيث ينصح المهندسون بالبدء بالقيادة بسرعة متوسطة على طرقات جافة بحدود 60 ميلاً (حوالي 100 كم) لإزالة الطبقة اللامعة ميكانيكيًا عبر الاحتكاك الطبيعي، مع الحفاظ على مسافات أمان مضاعفة وتفادي الكبح العنيف أو التسارع المفاجئ. 

ويجب على السائقين أيضًا فحص وضبط ضغط الهواء بانتظام وفقاً لكتالوج السيارة؛ نظرًا لأن الإطارات الجديدة قد تشهد تمددًا طفيفًا في جدرانها الجانبية بعد الحركة الأولى، لضمان استقرار الشاسيه وثبات الحمولة بنسبة أمان تامة لتكون احتمالية التعرض لمخاطر الطريق مساوية لـ 0%.

تليين الإطارات الجديدة نصائح تركيب الكاوتش عمر إطارات السيارات أسعار الإطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

كواليس اتفاق وقف التصعيد.. كيف نجح ترامب في إيقاف ضربة إسرائيلية كانت تستهدف بيروت؟

رحلة جوية أمريكية

تهديد أمني محتمل يجبر رحلة جوية أمريكية إلى العودة لمطار الإقلاع

الحصار الأمريكي

سنتكوم: آلاف الجنود مستمرون في دعم الحصار الأمريكي على إيران

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد