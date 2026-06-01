دراسة تحسم الجدل.. تليين الإطارات الجديدة ليس خرافة

لطالما ساد الاعتقاد بين قطاع عريض من قادة السيارات بأن الحديث عن ضرورة "تليين" الإطارات الجديدة لمسافة محددة قبل الضغط عليها بقوة ليس سوى خرافة ميكانيكية قديمة توراثتها الأجيال دون سند علمي.

ورغم ذلك، حسمت الأبحاث الهندسية والتقارير الصادرة عن منصة "جالوبنيك" (Jalopnik) هذا الجدل التاريخي؛ حيث أثبتت البيانات العلمية واختبارات السلامة أن الإطارات الجديدة تحتاج بالفعل إلى فترة تليين تمتد لبضع مئات من الأميال (تتراوح عادة بين 100 و500 ميل) للوصول إلى ذروة كفاءتها التشغيلية وتوفير أعلى درجات التماسك على الأسفلت.

أسرار كيميائية خلف زلق الإطارات الجديدة ومادة الفصل المصنعية

تعود الأسباب الفنية لضعف تماسك الإطارات الجديدة بالأسفلت إلى طريقة تصنيعها وتشكيلها داخل القوالب الحرارية بالمصانع؛ إذ تستخدم الشركات مركبات كيميائية وزيوت تزييت خاصة تُعرف باسم “مواد إطلاق القالب” لضمان خروج الإطار المطاطي الساخن من قالب الصب الفولاذي بسلاسة ودون الالتصاق به.

وتترك هذه المواد طبقة رقيقة جدًا وناعمة على السطح الخارجي للنقشة (Tread)، مما يمنح الإطار الجديد لمعانه البراق، ولكنه في الوقت نفسه يقلل ميكانيكيًا من قوى الاحتكاك المباشر مع الطريق، مما يجعل السيارة أكثر عرضة للانزلاق الطفيف عند المنعطفات الحادة أو الفرملة الفجائية خلال الأميال الأولى.

الفروق الهندسية في عمق النقشة وتأثير "تأرجح المطاط" على القيادة

لا يقتصر التحدي على الطبقة الكيميائية الناعمة فقط، بل يمتد إلى الجوانب الهيكلية لتصميم المطاط؛ فالإطارات الجديدة تأتي بعمق نقشة كامل وغير مستهلك، مما يخلق وسادة مطاطية سميكة ومرنة بين جنط السيارة وصفحة الطريق.

ويؤدي هذا السمك الكامل في البداية إلى ظاهرة هندسية تسمى “تأرجح أو مرونة النقشة”، حيث تشعر برميًا بوجود استجابة توجيهية أقل دقة أو إحساس بارتخاء الشاسيه عند توجيه عجلة القيادة مقارنة بالإطارات القديمة التي كانت نقشاتها متآكلة وقريبة من السطح الصلب، ويستلزم الأمر خوض عدة دورات حرارية (تسخين وتبريد بفعل السير العادي) ليقسو المطاط ويتطبع هيكلياً مع طبيعة الحركة.

أثبتت قياسات مسافات الفرملة التي أجراها مهندسو اختبارات السلامة وجود فروق مادية ملموسة في أداء الأمان بين الإطارات الملينة وتلك الجديدة تمامًا؛ وحيث أظهرت المحاكاة الرقمية أن كفاءة كبح الطوارئ عند السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة حتى التوقف التام تتحسن بمقدار يصل إلى 3 أمتار كاملة بعد قطع مسافة التليين الأولى وزوال مادة المصنع.

ويمثل هذا الفارق الرقمي البسيط هندسياً والضخم أمنياً الحد الفاصل ماديًا بين التوقف الآمن قبل العائق أو الاصطدام العنيف، مما يبرز أهمية الالتزام بقيادة هادئة وسلسة في البداية.

نصائح ميكانيكية وإجراءات عملية لإتمام فترة التليين بسلامة تامة

يتطلب إتمام هذه المرحلة بنجاح تعديل أسلوب القيادة لفترة مؤقتة لتجنب إجهاد المنظومة؛ حيث ينصح المهندسون بالبدء بالقيادة بسرعة متوسطة على طرقات جافة بحدود 60 ميلاً (حوالي 100 كم) لإزالة الطبقة اللامعة ميكانيكيًا عبر الاحتكاك الطبيعي، مع الحفاظ على مسافات أمان مضاعفة وتفادي الكبح العنيف أو التسارع المفاجئ.

ويجب على السائقين أيضًا فحص وضبط ضغط الهواء بانتظام وفقاً لكتالوج السيارة؛ نظرًا لأن الإطارات الجديدة قد تشهد تمددًا طفيفًا في جدرانها الجانبية بعد الحركة الأولى، لضمان استقرار الشاسيه وثبات الحمولة بنسبة أمان تامة لتكون احتمالية التعرض لمخاطر الطريق مساوية لـ 0%.