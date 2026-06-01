جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

كشفت جي إم سي عن نموذجين اختباريين جديدين يحملان اسم هامر X، في خطوة تعكس تصور الشركة لمستقبل العلامة الشهيرة بعيدا عن الأحجام الضخمة والأسعار المرتفعة التي تميز طرازات همر الكهربائية الحالية.

وجاء الإعلان عن السيارتين بالتزامن مع افتتاح مركز التصميم المتقدم الجديد التابع لـ جنرال موتورز في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا، حيث أوضحت الشركة أن هذه النماذج صممت لاستعراض أفكار وتقنيات مستقبلية، وليست مخصصة للإنتاج التجاري في الوقت الحالي.

وتتمثل أولى النسختين في هامر X SUV، التي جاءت بأبعاد أقرب لفئة سيارات الطرق الوعرة المتوسطة، ما يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات شهيرة مثل Ford Bronco وToyota Land Cruiser Prado، ويبلغ طول السيارة نحو 4.78 متر، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.95 متر، ما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي مقارنة بهمر الحالية، مع الحفاظ على التصميم الصندوقي القوي الذي يميز العلامة.

ورغم الحجم الأصغر، حرصت جي إم سي على تزويد السيارة بمواصفات مخصصة للطرق الوعرة، تشمل إطارات ضخمة بقياس 37 بوصة، ونظام تعليق متطور، وتجهيزات حماية سفلية وهيكل مصمم للتعامل مع أصعب التضاريس، إضافة إلى زوايا اقتراب ومغادرة تعزز قدراتها خارج الطرق الممهدة.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم مجموعة من الأفكار المستقبلية، من بينها شاشات قابلة للإضافة أو الإزالة وفق احتياجات المستخدم، إلى جانب طائرة درون مدمجة تستطيع استكشاف المسار أمام السيارة ونقل البيانات مباشرة إلى أنظمة القيادة.

كما كشفت الشركة عن نسخة بيك أب من هامر X بطول يبلغ 5.27 متر وقاعدة عجلات تصل إلى 3.32 متر، لتستهدف فئة الشاحنات المتوسطة مع الحفاظ على الطابع المغامر وإمكانيات التخصيص العالية.

واستغلت جنرال موتورز المشروعين أيضا لاستعراض تقنية تصنيع جديدة تتيح إنتاج الأجزاء المعدنية بكميات محدودة دون الحاجة إلى قوالب الضغط التقليدية مرتفعة التكلفة، ما يمنح المصممين مرونة أكبر في تطوير النماذج المستقبلية.

ورغم تأكيد الشركة أن النموذجين لا يزالان في إطار الدراسات التصميمية، فإن كثيرا من المراقبين يرون أن همر الأصغر حجم قد تكون خيار منطقي مستقبلا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الطرازات الكهربائية الحالية بسبب أسعارها المرتفعة وأبعادها الكبيرة.