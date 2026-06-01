تكنولوجيا وسيارات

وداعا للتحميل البطيء.. إليك كيفية تسريع التحميل في متصفحك؟

لمياء الياسين

هل تكره الانتظار الطويل لتحميل لعبة كبيرة أو تحديث برنامج أو ملف مهم؟ قد يكون بطء الإنترنت هو السبب، لكنه ليس السبب الوحيد دائمًا فقبل إلقاء اللوم على مزود خدمة الإنترنت، جرب بعض التعديلات والحيل البسيطة لتسريع عملية التحميل. إليك بعض الطرق البسيطة لتسريع التحميلات.


عادةً، عند تحميل ملف، يُنشئ متصفحك اتصالاً واحداً فقط بالخادم لجلب الملف أما في التحميل المتوازي، فيُقسّم الملف إلى عدة أجزاء أصغر، يُتم تحميل كل جزء منها عبر اتصال منفصل في الوقت نفسه وبمجرد اكتمال التحميل، يدمج المتصفح الأجزاء في ملف واحد، مما يُسرّع عملية التفعيل هذه الميزة في متصفح كروم أو إيدج

افتح متصفحك واكتب 'chrome://flags' أو 'edge://flags' في شريط العناوين.
استخدم شريط البحث للبحث عن "التنزيل المتوازي".
من القائمة المنسدلة، حدد "مُمكّن".
أعد تشغيل متصفحك لتطبيق التغييرات.

حدد موقع جهازك

عند تحميل أي محتوى من موقع ويب، يحتاج جهازك أولاً إلى تحديد موقعه. يتولى خادم نظام أسماء النطاقات (DNS) هذه المهمة، حيث يترجم عناوين الويب سهلة القراءة إلى عناوين IP يفهمها الكمبيوتر وقد يكون خادم DNS الخاص بمزود خدمة الإنترنت بطيئًا أو غير مستجيب أحيانًا، مما قد يؤدي إلى انقطاع التنزيلات أو تأخيرها. لذا، يُنصح بالتحويل إلى خادم DNS أسرع.

يُعدّ كلٌّ من نظام أسماء النطاقات (DNS) من جوجل ونظام أسماء النطاقات من كلاود فلير من بين أسرع الخيارات وأكثرها موثوقية. لتغيير نظام أسماء النطاقات (DNS) على نظام ويندوز 11:

افتح الإعدادات وانتقل إلى "الشبكة والإنترنت".
اختر بين Wi-Fi أو Ethernet.
انقر على اتصالك النشط، ثم انقر على زر "تحرير" بجوار "تعيين خادم DNS".
قم بتغيير الوضع من "تلقائي (DHCP)" إلى "يدوي".
قم بتشغيل "IPv4" وأدخل خوادم DNS المفضلة لديك (على سبيل المثال، 1.1.1.1 و 1.0.0.1).
احفظ التغييرات.

