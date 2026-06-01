فيفو تطلق أحدث هاتف قابل للطي بمواصفات احترافية

أفادت تقارير عديدة بأن شركة فيفو ستعلن عن هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 6 في خلال الشهر الحالي و نشر حساب Digital Chat Station على منصة ويبو منشورًا جديدًا يكشف بعض التفاصيل حول الهاتف

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6

بحسب المُسرّب، من المُقرر مبدئياً إطلاق هاتف Vivo X Fold 6 في أواخر يونيو، وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الرائد. كما يُشاع أن الهاتف القابل للطي سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير ، ما يجعله من أكبر البطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية القابلة للطي. وعلى الرغم من البطارية الكبيرة وكاميرا الهاتف المُطوّرة، يُتوقع أن يحافظ الجهاز على تصميمه النحيف والخفيف.



ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo X Fold 6 بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير ، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر متوسط ​​الحجم. وفي تسريب سابق ، ذكر المُسرّب أيضًا وجود عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل ضمن إعدادات الكاميرا الخلفية. أما فيما يخص الأمان، فسيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب.

ميزات هاتف Vivo X Fold 6

أضافت شركة DCS في قسم التعليقات أن النموذج الهندسي الأولي لا يزال يستخدم وحدة الكاميرا الدائرية الكبيرة المميزة لشركة Vivo. كما يُقال إن الشاشة تتميز بزوايا أكثر استدارة، بينما يبقى اللون الأبيض هو الخيار المفضل لوحدات النموذج الأولي.

لا تزال تفاصيل أخرى عن هاتف Vivo X Fold 6 طي الكتمان. في السوق الصينية، ومن المتوقع أن ينافس هذا الهاتف هواتف مثل Honor Magic V6 وOppo Find N6 وهاتف Samsung Galaxy Z Fold 8 القادم.