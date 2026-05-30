منها استنزاف البطارية والخط الأخضر.. أشهر 4 أعطال في هواتف سامسونج وطرق إصلاحها

تعد هواتف سامسونج Galaxy، من بين أكثر الأجهزة شعبية واعتمادية على مستوى العالم، ورغم ذلك، لا تخلو هذه الهواتف من بعض المشكلات التقنية التي قد تواجه المستخدمين بين الحين والآخر، سواء بسبب تحديثات النظام أو بعض القيود المرتبطة بالمكونات الداخلية.

وفيما يلي أبرز المشكلات التي أبلغ عنها مستخدمو هواتف سامسونج، إلى جانب الحلول المقترحة للتعامل معها:

1. استنزاف البطارية بعد التحديثات:

تعد مشكلة استهلاك البطارية بشكل ملحوظ بعد تثبيت تحديثات النظام من أكثر الشكاوى شيوعا بين مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي، خصوصا عقب التحديثات الرئيسية لواجهة One UI أو نظام أندرويد.

ويرجع ذلك في كثير من الحالات إلى أن الهاتف يحتاج إلى إعادة ضبط أنماط استهلاك الطاقة والتكيف مع النظام الجديد، حيث تعمل ميزة البطارية التكيفية على إعادة تعلم سلوك المستخدم بعد التحديث.

وينصح الخبراء بالانتظار لمدة أسبوع تقريبا بعد التحديث لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ستختفي تلقائيا، كما يفضل مراقبة التطبيقات الخارجية، إذ قد تكون بعض التطبيقات غير متوافقة بالكامل مع الإصدار الجديد، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في الخلفية.

2. استمرار ظهور تحذير "اكتشاف رطوبة" رغم جفاف الهاتف:

تحتوي هواتف سامسونج المقاومة للماء على نظام أمان يرصد وجود الرطوبة داخل منفذ USB-C لمنع حدوث أضرار أثناء الشحن.

لكن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة استمرار ظهور رسالة اكتشاف الرطوبة "Moisture Detected" حتى بعد التأكد من جفاف المنفذ بالكامل، وهو ما قد يمنع الهاتف من الشحن.

وفي هذه الحالة ينصح أولا بفحص المنفذ جيدا باستخدام مصدر إضاءة للتأكد من عدم وجود أي آثار للرطوبة أو الأتربة، وإذا استمرت الرسالة رغم جفاف المنفذ، يمكن تجربة إعادة تشغيل الهاتف أو تعطيل ميزة الشحن السريع مؤقتا.

كما قد يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بإعدادات USB في حل المشكلة، بينما قد يتطلب الأمر أحيانا استبدال الشاحن أو تجنب الشحن في بيئة مرتفعة الرطوبة.

3. بطء أو تقطع الرسوم المتحركة في واجهة One UI:

من المشكلات التي يلاحظها بعض المستخدمين بعد التحديثات ظهور بطء أو تقطع في الرسوم الانتقالية داخل الواجهة، سواء عند فتح لوحة الإعدادات السريعة أو التنقل بين الشاشات.

وغالبا ما تكون هذه المشكلة مرتبطة بأخطاء برمجية مؤقتة أو امتلاء ملفات الكاش أو تعارض بعض السمات المخصصة التي يتم تثبيتها عبر تطبيق Good Lock.

ومن الحلول المقترحة مسح ذاكرة الكاش الخاصة بالنظام من وضع الاسترداد Recovery Mode، أو إزالة السمات المخصصة والعودة إلى الثيمات الافتراضية للتأكد من اختفاء المشكلة.

كما يمكن تحسين سلاسة الواجهة من خلال تقليل سرعة الرسوم المتحركة عبر خيارات المطور، وهي خطوة يلجأ إليها العديد من المستخدمين للحصول على استجابة أسرع للنظام.

4. ظهور الخط الأخضر على الشاشة:

تعد مشكلة الخط الأخضر العمودي من أكثر الأعطال إزعاجا لمستخدمي بعض هواتف جالاكسي المزودة بشاشات OLED.

وتتمثل المشكلة في ظهور خط أخضر ثابت يمتد بطول الشاشة دون سبب واضح، وقد يحدث ذلك بشكل مفاجئ حتى أثناء الاستخدام العادي أو بعد ترك الهاتف لفترة دون تشغيل.

وتشير التقارير إلى أن السبب غالبا يعود إلى عيب في لوحة الشاشة نفسها أو في أحد صفوف البكسلات، وهو أمر ظهر في عدد من هواتف سامسونج خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بعض إصدارات سلسلة Galaxy S وهواتف Galaxy Z Fold وGalaxy Z Flip.

وللأسف لا يوجد حل برمجي دائم لهذه المشكلة، إذ يبقى استبدال الشاشة أو إصلاحها لدى مراكز الصيانة المعتمدة هو الخيار الأكثر فاعلية على المدى الطويل.