وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع بريطانيا وأستراليا على تطوير مركبات دون طاقم تحت الماء

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعمل معا على تطوير مركبات بدون طاقم تحت الماء في إطار الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث المعروفة باسم "أوكوس".

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده هيجسيث، اليوم /السبت/ مع نظيريه الأسترالي ريتشارد مارليز، والبريطاني جون هيلي، في أعقاب اجتماع جمع الوزراء الثلاث على هامش حوار شانجريلا المنعقد في سنغافورة.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ والأمن الأوروبي-الأطلسي لا يتجزآن، معبرا عن اعتقاده بأن "أوكوس" هي الشراكة العسكرية الأكثر أهمية منذ تشكيل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف هيلي، أنه لوقت طويل، تحدثنا كثيرا و أحرزنا القليل، ولقد تغير ذلك الآن تحت قيادة حكوماتنا"، مشيرا إلى أن ما تفعله الدول الثلاث معا يعزز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي المنطقة الأوروبية-الأطلسية، وفي أقصى الشمال، موضحا أن ما تحققه أوكوس "هو السلام من خلال القوة".