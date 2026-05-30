الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم

أعلن الجيش الإيراني، يوم السبت إسقاط مسيرة معادية من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة بلومبيرج، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن هجوماً صاروخياً باليستياً إيرانياً استهدف قاعدة جوية كويتية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من الأمريكيين، وألحق أضراراً جسيمة بطائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 Reaper.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على الهجوم طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت صاروخ فاتح-110، إلا أن الحطام المتساقط أصاب قاعدة علي السالم الجوية".

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصادر إيرانية، بأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما،وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها.

وفي نفس السياق، قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها.