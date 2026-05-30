مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد جيرانها بالتعدي على والدها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

تم تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد جيرانها بالتعدي على والدها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجاري تبلغ لمركز شرطة طلخا من (والد الشاكية "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته، لخلافات بينهما حول الجيرة، وتم ضبط المشكو في حقه في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية.