الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

رباب الهواري

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتضمن الضوابط والإجراءات الخاصة بتراخيص الأندية المشاركة في البطولات القارية لموسم 2026-2027، مؤكدًا أن يوم 30 يونيو 2026 هو الموعد النهائي لإرسال قرارات الترخيص والمستندات المطلوبة.

شروط إلزامية لمشاركة الأندية

أكد الكاف أن جميع الأندية الراغبة في المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يجب أن تحصل على رخصة سارية من الاتحاد الوطني التابع لها، وفقًا للمعايير المعتمدة في لوائح تراخيص الأندية.

وتشمل هذه المعايير خمسة محاور رئيسية هي: المعايير الرياضية، والبنية التحتية، والمعايير الإدارية، والقانونية، بالإضافة إلى المعايير المالية، بما يضمن جاهزية الأندية للمشاركة في المسابقات القارية.

منصة إلكترونية لإنهاء إجراءات الترخيص

أوضح الخطاب أن استخدام منصة تراخيص الأندية الإلكترونية التابعة للكاف (CLOP) أصبح إلزاميًا خلال دورة الترخيص الخاصة بالموسم الجديد، مع ضرورة رفع جميع البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما شدد الكاف على أهمية قيام الاتحادات الوطنية بدور فعال في دعم الأندية خلال جميع مراحل الترخيص، بداية من الإخطار بالإجراءات وحتى استكمال عمليات التفتيش والتقييم الميداني.

اشتراطات خاصة بالمدربين

وفيما يتعلق بالأجهزة الفنية، ألزم الكاف المديرين الفنيين والمدربين المساعدين بالحصول على رخصة تدريب CAF “A” أو رخصة “PRO” صادرة من أحد الاتحادات القارية المعترف بها.

كما يتعين على الأندية رفع شهادات المدربين عبر نظام إدارة مسابقات الكاف (CMS) ضمن ملفات التسجيل الرسمية.

معايير الملاعب واعتمادها

أكد الكاف أن استضافة مباريات البطولات الأفريقية تقتصر على الملاعب المعتمدة رسميًا فقط، داعيًا الاتحادات والأندية إلى التأكد من مطابقة منشآتها للمعايير المطلوبة قبل انطلاق الموسم.

وأشار إلى أن عملية اعتماد الملاعب تبدأ بمعاينة أولية يجريها مدير تراخيص الأندية، ثم تقييم من الكاف، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن صلاحية الملعب لاستضافة المباريات القارية

