اتحاد الكرة المصري تعليقًا على صورة للتوأم وحمزة عبدالكريم: «التاريخ والمستقبل»

شاركت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، عبر حسابها على فيسبوك، صورة تجمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وإبراهيم حسن، رفقة اللاعب المحترف حمزة عبد الكريم.
وعلقت صفحة اتحاد الكرة: “التاريخ والمستقبل ”.
وأعلن اتحاد الكرة ، أسماء طاقم الحكام الجزائرى للمباراة الودية الدولية بين منتخبى مصر وروسيا المقرر لها مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى استعدادًا لكأس العالم.
يضم الطاقم الجزائرى كلا من :
حكم الساحة: لحلو بن براهم
حكم مساعد أول: محمد حمايدى
حكم مساعد ثان: هيثم بويمة
فيما تقرّر تعيين حكم رابع مصرى للمباراة وهو الحكم الدولى محمود بسيونى.