مهيب عبد الهادي يشارك ترتيب الأقوى دفاعيًا خلال الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، ترتيب الأقوى دفاعيًا خلال الموسم الماضي من الدوري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على فيسبوك: "الأقوي دفاعيًا هذا الموسم بالنسبة لمجموعة البطل :

1- الزمالك دخل مرماه 17

2- بيراميدز دخل مرماه 21

3- سيراميكا دخل مرماه 21

4- سموحة دخل مرماه 23

5- الأهلي دخل مرماه 24

6- إنبي دخل مرماه 25

7- المصري دخل مرماه 29

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.