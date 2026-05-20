الدباغ: الجمهور ساندنا وموسم صعب وتخطينا الخروج من الكونفدرالية

عبر عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غعن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري لهذا الموسم

وقال عد الدباغ في تصريحات تلفزونية :" الجمهور ساندنا وموسم صعب وتخطينا الخروج من الكونفدرالية وبقول لمحمد شحاتة الف مبروك الدوري".

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

بينما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.