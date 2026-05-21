كوارث الكلاب الضالة.. والد الطفل باسل يروي تفاصيل حادث مأساوي لنجله

قال والد الطفل باسل إن الحادث الذي تعرض له نجله يوم 10 أبريل 2026 بدأ أثناء وجوده مع شقيقه لدى جدته، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ نتيجة مطاردة كلاب ضالة للأطفال في المنطقة.

وأوضح “والد باسل” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الأطفال ركضوا في حالة خوف باتجاه الرصيف القريب من مسجد حمزة الطوالي، إلا أن باسل اتجه نحو الطريق العام بشكل منفرد، ما أدى إلى تعرضه لحادث دهس من سيارة، مؤكدًا أن الإسعاف وصل إلى الموقع في نفس اللحظة.

الحالة الطبية للطفل

وأضاف أن حالة الطفل كانت حرجة للغاية منذ وصوله إلى المستشفى، حيث تم التعامل معه كحالة توقف لعضلة القلب، مع وجود كسور متفرقة بالجسم، وكان أخطرها إصابة الرأس التي تسببت في نزيف بالمخ وتلف في جزء من جذع المخ (Brain Stem Death).

وأشار إلى أن الطفل خضع لإنعاش قلبي رئوي ووُضع على أجهزة تنفس صناعي، وظل في الرعاية المركزة تحت متابعة طبية دقيقة من 14 أبريل وحتى 25 أبريل، خلال فترة غيبوبة تامة، مع مضاعفات شملت نزيف المعدة وتهتك الطحال.

رسالة إنسانية

وأكد والد باسل أن الهدف من حديثه هو توصيل معاناة الأسرة، قائلاً:

“أنا مش عايز أي أسرة تمر بنفس الألم… فقدان الطفل شيء صعب جدًا ومش أي حد يقدر يتحمله”.

دعوة لتدخل شامل

وشدد على أن الحل لا يقتصر على إجراءات محدودة مثل المطبات أو المعالجات المحلية، موضحًا أن المشكلة أوسع وتشمل تكرار الحوادث وانتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق.

وأشار إلى أن المستشفيات تستقبل مئات الحالات شهريًا من إصابات متنوعة، مطالبًا بخطة شاملة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز السلامة العامة.

توضيح طبي

ولفت إلى أن مصل العقر يتم إعطاؤه وفق بروتوكول وزارة الصحة على 4 جرعات مجانية مع نظام متابعة وكارت صحي يتيح الحصول عليه في أي مكان داخل الجمهورية.