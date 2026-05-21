قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بكين.. شراكة استراتيجية غير مسبوقة ورؤية مشتركة لإعادة صياغة النظام الدولي
الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي
دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة
بدموعي يازمالك مبروك.. تتويج الأبيض يصنع البهجة للفنان صلاح عبدالله
حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما
هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟
أدان اعتداءات إيران.. المستشار الألماني يجدد تضامن بلاده المطلق مع الإمارات
حكاية عزيمة وإيمان.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالدوري
المعلم وسط عائلته.. كيف احتفل حسن شحاتة بتتويج الزمالك بلقب الدوري؟
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل
قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كوارث الكلاب الضالة.. والد الطفل باسل يروي تفاصيل حادث مأساوي لنجله

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
رحمة سمير

قال والد الطفل باسل إن الحادث الذي تعرض له نجله يوم 10 أبريل 2026 بدأ أثناء وجوده مع شقيقه لدى جدته، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ نتيجة مطاردة كلاب ضالة للأطفال في المنطقة.

وأوضح “والد باسل” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الأطفال ركضوا في حالة خوف باتجاه الرصيف القريب من مسجد حمزة الطوالي، إلا أن باسل اتجه نحو الطريق العام بشكل منفرد، ما أدى إلى تعرضه لحادث دهس من سيارة، مؤكدًا أن الإسعاف وصل إلى الموقع في نفس اللحظة.

الحالة الطبية للطفل

وأضاف أن حالة الطفل كانت حرجة للغاية منذ وصوله إلى المستشفى، حيث تم التعامل معه كحالة توقف لعضلة القلب، مع وجود كسور متفرقة بالجسم، وكان أخطرها إصابة الرأس التي تسببت في نزيف بالمخ وتلف في جزء من جذع المخ (Brain Stem Death).

وأشار إلى أن الطفل خضع لإنعاش قلبي رئوي ووُضع على أجهزة تنفس صناعي، وظل في الرعاية المركزة تحت متابعة طبية دقيقة من 14 أبريل وحتى 25 أبريل، خلال فترة غيبوبة تامة، مع مضاعفات شملت نزيف المعدة وتهتك الطحال.

رسالة إنسانية

وأكد والد باسل أن الهدف من حديثه هو توصيل معاناة الأسرة، قائلاً:
“أنا مش عايز أي أسرة تمر بنفس الألم… فقدان الطفل شيء صعب جدًا ومش أي حد يقدر يتحمله”.

دعوة لتدخل شامل

وشدد على أن الحل لا يقتصر على إجراءات محدودة مثل المطبات أو المعالجات المحلية، موضحًا أن المشكلة أوسع وتشمل تكرار الحوادث وانتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق.

وأشار إلى أن المستشفيات تستقبل مئات الحالات شهريًا من إصابات متنوعة، مطالبًا بخطة شاملة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز السلامة العامة.

توضيح طبي

ولفت إلى أن مصل العقر يتم إعطاؤه وفق بروتوكول وزارة الصحة على 4 جرعات مجانية مع نظام متابعة وكارت صحي يتيح الحصول عليه في أي مكان داخل الجمهورية.

والد الطفل “باسل الكلاب الكلاب الضالة مطاردة كلاب ضالة للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

النائبة عبير عطا الله

برلمانية: نتائج مؤتمر "استشراف مستقبل التعليم" تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم في مصر

ياسر جلال

ياسر جلال يحسم الجدل: حق الأداء العلني لا ينتقص من حقوق المنتجين| خاص

المهندس حازم الجندي

الجندي: مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" يعكس حجم التغيير الحقيقي

بالصور

ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

بخصر منحوت.. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان يخطف الأنظار

بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد