هدفنا تطوير مهارات الطلبة من سن 6 سنوات.. «ريانة برناوي» رائدة الفضاء السعودية تكشف الشروط |فيديو

تحدّثت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عن أهداف مسابقة “الفضاء مداك” التي أطلقتها وكالة الفضاء السعودية، موضحة أن الفكرة الأساسية من المسابقة هي تطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم على التفكير خارج الصندوق في مجالات العلوم والفضاء.

تنمية مهارات الطلاب وربطهم بالعلوم

وقالت “برناوي” خلال برنامج يحدث في مصر، إن الهدف من المسابقة ليس فقط المنافسة، بل تمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا جزءًا من تجارب علمية وهندسية قد تصل إلى محطة الفضاء الدولية، بما يعزز من ثقتهم ويضيف إلى ملفهم الأكاديمي.

مسارات حسب الفئات العمرية

وأوضحت أن المسابقة مقسمة إلى مسارات عمرية مختلفة، حيث تشمل الفئة من 6 إلى 11 سنة، ومسار العلوم من 12 إلى 14 سنة، والمسار الهندسي من 15 إلى 18 سنة، بما يتناسب مع قدرات كل مرحلة عمرية.

مسابقة مفتوحة للطلاب العرب

وأضافت أن المسابقة مفتوحة لجميع الطلاب في الدول العربية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، بينما يتم تحديد المسارات وفق الفئة العمرية لضمان توافق المهارات والطموحات مع كل مرحلة.