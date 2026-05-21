ترامب يبلغ نتنياهو بتحرك دبلوماسي لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل خطاب النوايا

كشفت مصادر لموقع “أكسيوس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً وصف بأنه متوتر مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغه خلاله بأن الوسطاء يعملون على إعداد “خطاب نوايا” بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة.

وبحسب التقرير، فإن ترامب أبدى تردداً في اتخاذ قرار بشن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، في ظل تفضيله المسار التفاوضي في هذه المرحلة.

وأوضح “أكسيوس” أن مسودة “خطاب النوايا” المقترح تتضمن إطلاق مفاوضات تمتد لمدة 30 يوماً، تشمل بحث ملفات رئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى مناقشة ترتيبات تتعلق بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

لكن الموقع أشار إلى أن مستقبل هذه المبادرة لا يزال غير واضح، إذ لم يحسم بعد ما إذا كانت إيران ستقبل بالمسودة أو ستطالب بتعديلات جوهرية عليها.

وفي السياق نفسه، نقل التقرير أن نتنياهو يبدي تشككاً كبيراً تجاه المسار التفاوضي، ويميل إلى خيار استئناف العمليات العسكرية بهدف إضعاف النظام الإيراني.