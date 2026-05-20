ترامب: إذا لم ترضخ إيران الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه إذا لم ترضخ إيران وتوقع على اتفاق سلام، فإن الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكريا.



وقال ترامب في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل الأمريكية: "السؤال الوحيد الآن هو هل سنذهب وننهي هذا الأمر عسكريا، أم أنهم (الإيرانيون) سيوقعون على اتفاق سلام".

وكرر مزاعمه بأن إيران فقدت جزءا كبيرا من قواتها المسلحة، قائلا: "ليس لديهم أسطول، ولا طيران عسكري، ولا شيء تقريبا".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص نتيجة للعدوان.