خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع

أكد اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات السوداني، أن الانشقاقات المتزايدة داخل قوات الدعم السريع في السودان لها ثلاثة أسباب رئيسية “اجتماعية وعسكرية واقتصادية”.

وأوضح أمين اسماعيل خلال مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الانشقاقات جاءت في محاولة للتغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدعم السريع، مشيراً إلى أن السبب الاقتصادي الرئيسي يكمن في توقف الرواتب وقفل خطوط الإمداد، ما أدى إلى ضعف القوة العسكرية وارتفاع حالات الانشقاق.

وأضاف أن تعدد القبائل في السودان ساهم أيضًا في تعقيد مسألة الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع.

وأشار أمين إسماعيل إلى أن البلاد تشهد حربًا أهلية بين القبائل لم يعرف لها نهاية حتى الآن، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية أفادت بوجود نقص حاد في الغذاء والاحتياجات الطبية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

ولفت إلى أن هذه الانشقاقات قد تكون عاملاً يسرع في إنهاء الحرب، متوقعًا أن يكون العام القادم بداية السلام والاستقرار في السودان بعد هزيمة الدعم السريع.

وشدد أمين إسماعيل على أن قوات الدعم السريع لا تدين بالولاء للدولة السودانية، وهناك محاولات لفتح جبهات متعددة لاستنزاف الجيش السوداني في مناطق مختلفة.