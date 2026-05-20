رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«فرسانك في ضهرك .. هتخاف من ايه».. إبراهيم فايق يعلق على تتويج الزمالك بالدوري

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
علا محمد

علق الإعلامي إبراهيم فايق على تتويج فريق نادي الزمالك ببطولة الدوري وذلك عقب فوزه على سيراميكا كيلوباترا اليوم في المرحلة الأخيرة من الدوري المصري .


وقال إبراهيم فايق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبرووك ألف مبروك لنادي الزمالك وجمهوره العظيم الفوز ببطولة الدوري .. إنها بطولة الجماهير يا سادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. فلولا الجماهير لما كان الوقود والحافز والدافع للاعبي الزمالك.. مبروك لملوك الفن والهندسة ".

وأضاف: "مبروك لمعتمد جمال اللي أصبح علامة فارقة فاصلة في تاريخ الزمالك".

واختتم: "دوري صعب ولقب غالي.. لكن قولتها قبل كده وبقولها تاني.. فرسانك في ضهرك يا زمالك هتخاف من ايه!".


توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

نجح الزمالك في حسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.


وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

بينما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.

