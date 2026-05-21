رائدة الفضاء السعودية: إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «الفضاء مداك» بمشاركة طلاب من العالم العربي|فيديو

تحدثت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عن مسابقة "الفضاء مداك" التي أطلقتها وكالة الفضاء السعودية لطلاب العالم العربي، مؤكدة ترحيبها بمشاركة الطلاب المصريين في النسخة الأولى وطموحها لزيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية.

النسخة الثانية من المسابقة

أوضحت برناوي أن النسخة الثانية من المسابقة ستشهد مشاركة أعداد أكبر من الطلاب، بعد نجاح النسخة الأولى التي لاقت تفاعلًا واسعًا من مختلف الدول العربية.

ثلاثة مسارات للمشاركة

وأضافت أن المسابقة تضم ثلاثة مسارات مختلفة، ما يتيح فرصًا متنوعة للطلاب للمشاركة وفق اهتماماتهم.

مسار إضافي للمشرفين

وأشارت إلى أن النسخة الجديدة تتميز بإضافة مسار خاص بالمشرفين، حيث يمكن للطالب المشاركة مع مشرفه سواء كان معلمًا أو ولي أمر أو أي شخص داعم له خلال مراحل التسجيل والتقديم.