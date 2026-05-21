من وأنا عندي 17 سنة بدعي للزمالك.. مدحت صالح يحتفل بتتويج الأبيض

احتفل الفنان مدحت صالح بفوز نادي الزمالك بطريقته الخاصة، بعدما نشر صورة نادرة له من مرحلة الطفولة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا عليها بروح مرحة: «من وأنا عندي 17 سنة بادعي للزمالك »، في إشارة ساخرة إلى عشقه الكبير للفريق الأبيض الممتد منذ سنوات طويلة.

الصورة التي شاركها مدحت صالح لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومحبي الزمالك، خاصة أنها حملت طابعًا كوميديًا وعفويًا، حيث ظهر فيها بملامح طفولية أعادت للجمهور ذكريات الفنان الكبير في بداياته، بينما ربط المتابعون بين الصورة وتعليقه الذي يعكس حالة الفرحة الكبيرة بعد انتصار الزمالك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُظهر فيها مدحت صالح انتماءه الكروي، إذ يُعرف عنه تشجيعه الدائم للقلعة البيضاء، وحرصه على متابعة مباريات الفريق والتفاعل مع الأحداث الرياضية المهمة، سواء من خلال تصريحاته أو منشوراته على السوشيال ميديا.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل صورة مدحت صالح بشكل واسع، معتبرين أن تعليقه جاء واحدًا من أكثر التعليقات الطريفة بعد فوز الزمالك، خاصة مع حالة الحماس والسعادة التي يعيشها جمهور النادي خلال الساعات الأخيرة.

ويحرص العديد من نجوم الفن على الاحتفال بانتصارات أنديتهم المفضلة عبر حساباتهم الرسمية، إلا أن منشور مدحت صالح تميز بخفة الظل والحنين للماضي، وهو ما جعله يتصدر تفاعل الجمهور بين محبي الفن وكرة القدم في الوقت نفسه.