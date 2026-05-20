قبل موسم الحج 2026.. عمرو أديب يغادر إلى السعودية لأداء المناسك

غادر الإعلامي عمرو أديب إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء فريضة الحج، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الحج لعام 2026.

وتفاعل الجمهور مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الدعاء والتهنئة.

ويُعد عمرو أديب من أبرز الإعلاميين في الوطن العربي، حيث يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور من خلال برامجه التلفزيونية التي يناقش خلالها القضايا الفنية والاجتماعية والسياسية المختلفة

عمرو أديب يهدي تورتة لفريق عمل فيلم أسد

ومن ناحية أخرى أهدى الإعلامي عمرو أديب، "تورتة" لصناع فيلم أسد، وعلى رأسهم “محمد رمضان” والمخرج محمد دياب، والذي تم إستضافهم خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه البرنامج، إن مصر غنية بفنها العظيم، والذي ظهر في فيلم أسد.