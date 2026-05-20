القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الطلاب بالتعدى على مدرس بالضرب داخل إحدى المدارس بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مدرس – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (3 طلاب – مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) لقيامهم بتاريخ 9 إبريل المنقضى بالتعدى عليه وتصوير مقطع الفيديو، وأضاف بأنه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حيالهم من جانب إدارة المدرسة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.