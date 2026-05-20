الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

رنا عصمت

يحدث جفاف الانف نتيجة انخفاض إفراز المخاط داخل الأنف، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في فتحات الأنف والجيوب الانفية. 

كما أن انخفاض رطوبة الهواء قد يزيد الحالة سوءًا، ويتسبب في تحول المخاط إلى كتل سميكة وجافة قد تعيق مرور الهواء داخل الأنف.

وقد يحدث جفاف الأنف بسبب عدة عوامل أخرى، منها:

1-نزلات البرد والحساسية.

2-انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

3-العيش في المناطق الصحراوية.

4-الإفراط في استخدام التكييف أو التدفئة الداخلية.

5-استخدام الساونا بدون بخار.

6-بعض الأدوية مثل: مضادات الهيستامين، ومضادات الكولين، ومزيلات الاحتقان.

7-الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان.

8-استخدام التبغ أو المخدرات الترفيهية أو السجائر أو السجائر الإلكترونية.

9-متلازمة شوغرن، وهي اضطراب مناعي يهاجم فيه الجهاز المناعي الخلايا المسؤولة عن إفراز المخاط، مما يسبب الجفاف في الأنف والعينين والفم.

10-التهاب الانف الضمورى ، وهو حالة مزمنة تتكون فيها قشور سميكة وجافة داخل الأنف.

11-جفاف الرئتين.

12-التواجد في أماكن شديدة الحرارة أو غرف مُدفأة.

13-الرحلات الجوية الطويلة.

14-التعرض للأتربة والغبار.

15-الورم الحبيبي مع التهاب الأوعية، وهو مرض يسبب التهابات في الأوعية الدموية وأنسجة مختلفة بالجسم.

16-السل.

17-الجذام.

18-الساركويد.

19-التقدم في العمر.

20-انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

21-مرحلة التئام الجروح بعد جراحات الأنف.

المصدر ديلي ميديكال

