فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

يواجه سعر الذهب حاليًا ضغوطًا مباشرة من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

ولم تشهد أسعار الذهب في مصر بنفسي مستوى الهبوط في السعر العالمي، وهذا يعكس حالة من الترقب والارتباك في السوق المحلي.

سعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4488 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5833 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6805 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7777 جنيها للشراء ليسجل بعد اضافة الدمغه المصنعية نحو 7857 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.440 جنيه