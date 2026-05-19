قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله
تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد
جيش الاحتلال يعلن مقـ تل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان
وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026
بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز
مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب
إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة
تقارير إسرائيلية: رفع حالة التأهب وإلغاء مواعيد رسمية وسط توتر إقليمي متصاعد
هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة
تراجع ملحوظ .. أسعار السبائك الذهبية مساء اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع ملحوظ .. أسعار السبائك الذهبية مساء اليوم الثلاثاء

سبائك
سبائك
آية الجارحي

ضغط كبير يتعرض له الذهب من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، في مقابل دعم محدود من التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الإيراني.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 7783 جنيها بدون دمغة او مصنعية.

أسعار السبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجل 7783  لتصل إلى 7865 جنيها بالمصنعية 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام سجل 19.458 ألف  لتصل إلى 19.655 ألف جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب الـ 5 جرام 

 

سعر سبيكة الذهب 5 جرام سجل 38.915 لتصل إلى 39.135 جنيه بالمصنعية

سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرام 

 

سعر سبيكة الذهب 10  جرام سجل 77.830 لتصل إلى 78.530 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب الـ 20 جرام 

 

سعر سبيكة الذهب 20 جرام سجل 155.660 لتصل إلى 157.160 ألف جنيه بالمصنعية

سعر الذهب عالميا 

وهبط سعر الذهب عالميا دون الـ 4500 دولار مسجلا الان 4486 دولار للاوقية .

ولم تشهد أسعار الذهب في مصر بنفسي مستوى الهبوط في السعر العالمي، وهذا يعكس حالة من الترقب والارتباك في السوق المحلي.

سعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4489 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5837 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6810 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7783 جنيها للشراء .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.480 جنيه.
 

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار السبائك اليوم سعر سبيكة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

المثلوثي

حمزة المثلوثي: الكرة المصرية تتفوق علينا.. وعشت أجمل أيام حياتي في مصر

سيراميكا كليوباترا

جاهزون ... رسالة حاسمة من سيراميكا كليوباترا للزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟

تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد