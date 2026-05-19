تراجع ملحوظ .. أسعار السبائك الذهبية مساء اليوم الثلاثاء

ضغط كبير يتعرض له الذهب من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، في مقابل دعم محدود من التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الإيراني.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 7783 جنيها بدون دمغة او مصنعية.

أسعار السبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجل 7783 لتصل إلى 7865 جنيها بالمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام سجل 19.458 ألف لتصل إلى 19.655 ألف جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب الـ 5 جرام

سعر سبيكة الذهب 5 جرام سجل 38.915 لتصل إلى 39.135 جنيه بالمصنعية

سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرام

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل 77.830 لتصل إلى 78.530 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب الـ 20 جرام

سعر سبيكة الذهب 20 جرام سجل 155.660 لتصل إلى 157.160 ألف جنيه بالمصنعية

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا دون الـ 4500 دولار مسجلا الان 4486 دولار للاوقية .

ولم تشهد أسعار الذهب في مصر بنفسي مستوى الهبوط في السعر العالمي، وهذا يعكس حالة من الترقب والارتباك في السوق المحلي.

سعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4489 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5837 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6810 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7783 جنيها للشراء .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.480 جنيه.

