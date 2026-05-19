أردوغان : يجب فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن
سريع الانتشار .. استشاري مناعة يوضح أعراض فيروس إيبولا
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله
تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد
جيش الاحتلال يعلن مقـ تل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان
وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026
بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز
مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب
إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة
تقارير إسرائيلية: رفع حالة التأهب وإلغاء مواعيد رسمية وسط توتر إقليمي متصاعد
أخبار العالم

وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

الخارجي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط يُعتقد أنها مرتبطة بإيران في منطقة المحيط الهندي، في خطوة تعكس تصاعد التوترات المرتبطة بملف النفط والعقوبات المفروضة على طهران.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر لم تسمّها، فإن العملية جرت ضمن تحرك أمريكي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على صادرات النفط الإيرانية، التي تخضع لعقوبات منذ سنوات بسبب الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإقليمية لطهران.

وأشارت التقارير إلى أن الناقلة كانت تحمل شحنة نفط يُشتبه بأنها مصدرها إيران، أو أنها كانت ضمن شبكة نقل مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، فيما لم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن بيانًا رسميًا مفصلًا يؤكد العملية أو يوضح ظروفها بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار واشنطن في تطبيق سياسة “الضغط الأقصى” تجاه طهران، والتي تهدف إلى تقليص عائدات النفط الإيراني ومنع وصولها إلى الأسواق العالمية عبر قنوات غير رسمية أو شبكات تهريب بحرية.

كما تُعد منطقة المحيط الهندي والخليج العربي من أبرز المسارات التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات تتبع ومصادرة السفن المرتبطة بشحنات نفط خاضعة للعقوبات، وسط مراقبة دقيقة من البحرية الأمريكية وقوات حلفائها.

من جانبها، لم تصدر إيران تعليقًا رسميًا فورياً على ما أوردته الصحيفة، إلا أن طهران عادة ما تنفي الاتهامات الغربية بشأن تهريب النفط، وتؤكد أن صادراتها تتم وفق القوانين الدولية، وأن العقوبات الأمريكية “غير قانونية” وتستهدف اقتصادها بشكل مباشر.

