تقارير إسرائيلية: رفع حالة التأهب وإلغاء مواعيد رسمية وسط توتر إقليمي متصاعد

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الساعات الأخيرة تقارير تشير إلى تصاعد ملحوظ في حالة التأهب الأمني داخل إسرائيل، بالتزامن مع إلغاء ترتيبات ومواعيد رسمية لعدد من المسؤولين، في ظل أجواء توتر إقليمي متزايد.

ووفق ما نقلته قناة “كان” العبرية، فإن الجهات الرسمية في إسرائيل تمتنع عن التعليق بشأن أي موعد محتمل لتجدد العمليات العسكرية، بينما تحدثت مصادر أمنية أمريكية عن ما وصفته بـ“اكتمال الاستعدادات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، مع الإشارة إلى أن أي قرار سياسي كبير قد يتخذ قريبًا، دون أن يكون مفاجئًا لأي من الأطراف، بحسب الروايات المتداولة.

كما أشارت تقارير غير مؤكدة إلى إلغاء جلسة قانونية تتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب قيام عدد من أعضاء الكنيست بإلغاء رحلات خارجية، في خطوة فسرت على أنها مرتبطة برفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن حالة التأهب في إسرائيل وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ فترة توقف القتال الأخيرة، وسط مخاوف من أن تؤدي التصريحات السياسية المتبادلة، بما في ذلك المواقف المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى “سوء تقدير” من قبل أطراف إقليمية، قد يساهم في تصعيد غير محسوب.