ترامب : الرئيس الصيني تعهد لي بعدم إرسال أي أسلحة إلى إيران للاستخدام في الصراع ضد أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن شي جين بينج تعهد له بعدم إمداد إيران بالأسلحة خلال القمة الأخيرة بينهما.

وقال ترامب- حينما سُئل عن الأنباء التي تفيد بعلاقات الصين الوثيقة بإيران وحقيقة إمدادها بالأسلحة في نزاعها ضد الولايات المتحدة- إن الرئيس الصيني أكد له أن الأمر ليس كذلك، مُضيفًا: "لقد تعهد لي بأنه لن يرسل أي أسلحة لإيران" للاستخدام في الصراع ضد الولايات المتحدة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

تأتي هذه التصريحات بعد قمة ولقاءات مباشرة جمعت الطرفين وجهًا لوجه لمدة يومين في العاصمة الصينية بكين.

ويتوافق حديث ترامب مع موقف وزارة الخارجية الصينية التي نفت هذه التقارير بشكل رسمي.