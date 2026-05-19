وزير الاتصالات يشهد فعاليات احتفالية مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي 2026

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات النسخة السادسة من فعالية «مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي 2026» تحت شعار «بناء متكامل لريادة مستدامة»، والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار جهودها المستمرة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا ومجتمعيًا من خلال أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والجهات الشريكة والخبراء ورواد الأعمال.

وأكد المهندس رأفت هندي، خلال كلمته، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل وفق رؤية متكاملة لبناء مصر الرقمية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الرقمية بمختلف المحافظات، بما يتيح فرصًا حقيقية أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

وأوضح أن مبادرة «قدوة.تك» تمثل نموذجًا متكاملًا للتمكين الرقمي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث تتيح للسيدات والفتيات اكتساب مهارات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والعمل الحر والشمول المالي، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشروعات وتحسين جودة الحياة؛ مشيرًا إلى أن المبادرة تعتمد على مفهوم مستدام يقوم على نقل المعرفة من سيدة إلى أخرى بما يسهم في توسيع دوائر التأثير المجتمعي ونشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة والمجتمع.

كما أشاد المهندس رأفت هندي بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن بناء مجتمع رقمي شامل يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، بما يضمن إتاحة الفرص الرقمية لجميع المواطنين.

ومن جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن مبادرة «قدوة.تك» أصبحت منصة وطنية رائدة في مجال الشمول الرقمي وتمكين المرأة، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 43 ألف سيدة في مختلف المحافظات، من خلال برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما ساهم في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للسيدات وزيادة قدرتهن على إدارة مشروعاتهن والتوسع في الأسواق الرقمية.

وخلال الفعالية، استعرضت المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية أبرز إنجازات مبادرة «قدوة.تك» منذ إطلاقها عام 2019، موضحة أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 43270 سيدة وفتاة، إلى جانب نشر الوعي الرقمي لنحو 19700 سيدة، وتأهيل أكثر من 70 رائدة معرفية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن دعم الحرف التراثية والمشروعات الصغيرة من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التسويق والإنتاج والتجارة الإلكترونية.

كما أوضحت الدكتورة/ هالة الصادق رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية أن الوزارة تحرص على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية لدعم جهود التمكين الرقمي، مشيرة إلى إطلاق «حاضنة الأعمال الرقمية لتمكين المرأة المصرية» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة بترول خليج السويس «جابكو»، بهدف دعم السيدات صاحبات المشروعات الناشئة والحرفيات عبر برامج متخصصة لبناء القدرات الرقمية وريادة الأعمال، وتقديم الدعم الفني والاستشارات وربط المشروعات بالأسواق والمستثمرين.

وخلال الفعالية؛ قام المهندس رأفت هندي بتكريم عدد من السيدات المستفيدات من مبادرة «قدوة.تك» والنماذج النسائية الملهمة لعام 2025، إلى جانب الشركاء والخبراء الداعمين لمسيرة تمكين المرأة رقميًا، تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في دعم جهود التنمية المجتمعية الرقمية وتعزيز التمكين الاقتصادي المستدام للسيدات، فضلًا عن تكريم عدد من «رائدات المعرفة» اللاتي نجحن في نقل الخبرات ونشر ثقافة التعلم المجتمعي داخل محافظاتهن.

حضر الفعالية الأستاذة شانتال صباغ رئيس قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلي المصري، والأستاذ عمرو كمال مدير عام مساعد المسئولية المجتمعية بشركة بترول خليج السويس (جابكو)، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي المؤسسات الدولية، والجهات الشريكة، والمؤسسات الداعمة لتمكين المرأة وريادة الأعمال، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال والمستفيدات من المبادرات التدريبية المختلفة، والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتنمية المجتمعية.