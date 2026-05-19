أحمد موسى: السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة.. والعالم يتابع بقلق

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يهتم بالحديث القوي عن فيروس إيبولا وانتشاره في عدد من الدول الأفريقية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قلق كبير من الأمم المتحدة والصحة العالمية بسبب انتشار فيروس إيبولا ".

وأضاف :" هناك حديث عن ان السلالة المنتشرة من فيروس إيبولا قاتلة ".

ولفت موسى :" هناك بعض من الدول التي تتخذ إجراءات بمنع الدول التي يتواجد بها إصابات من الدخول لها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الصحة في الكونغو تعلن تسجيل 131 وفاة بسبب فيروس إيبولا والامم المتحدة اكدت ان تفشي غيبولا في الكونغو يثير القلق ".



