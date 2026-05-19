أنتظر منكم الفوز.. أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا: البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا

الروح الرياضية تحتم علينا اللعب بحماس بما يليق باسم النادي ولاعبيه

لا تفكروا سوى في الفوز مثلما لعبتم أمام الأهلي وبيراميدز

العبوا مباراة كبيرة تليق باسم وسمعة وتي شيرت النادي

لا نلعب سوى لأنفسنا ولاسم مؤسستنا.. نحترم الجميع، لكن البحث عن الفوز يؤكد أننا نحترم أنفسنا

أنتظر منكم الفوز الذي سبق وأن حققتموه أمام الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر

طالب النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد خلال المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق سيدخل اللقاء بهدف الفوز فقط، وبنفس الروح التي ظهر بها أمام الأهلي وبيراميدز في الجولتين الماضيتين.

وشدد أبو العينين، خلال اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الإداري، على ضرورة التحلي بالنزاهة والشفافية والروح الرياضية، مع تقديم مباراة قوية تليق باسم نادي سيراميكا كليوباترا ولاعبيه.

وأكد رئيس النادي أن الفريق نجح في الظهور بشكل قوي أمام الأهلي وبيراميدز، بعدما تعادل معهما، مطالبًا اللاعبين بالحفاظ على نفس الروح القتالية وعدم الانشغال بأي حسابات أخرى بعيدًا عن تحقيق الفوز في ختام مباريات الدوري.

وطالب أبو العينين لاعبي سيراميكا بتقديم أداء قوي يليق باسم النادي وسمعته، مؤكدًا ضرورة بذل العرق والجهد للحفاظ على الصورة التي ظهر بها الفريق طوال الموسم الرياضي.

وأوضح أبو العينين أن فريقه يدخل جميع مبارياته بهدف المنافسة الشريفة واحترام اسم المؤسسة، مؤكدًا أن البحث عن الفوز أمام الزمالك هو انعكاس لاحترام النادي لنفسه ولتاريخه الرياضي.

واختتم رئيس سيراميكا كليوباترا حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته في قدراتهم، مطالبًا بتكرار الانتصار الذي حققه الفريق سابقًا أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، وإنهاء الموسم بصورة قوية.

تذاكر مباراة الزمالك وسيراميكا تشعل الأجواء قبل اللقاء

في المقابل، أصدر الزمالك بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل أزمة تذاكر المباراة، بعدما أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التنازل عن حصته من التذاكر لصالح جماهير الزمالك.

وأكد الزمالك، في بيانه الرسمي، أنه رغم توجيه الشكر لإدارة سيراميكا كليوباترا على المبادرة، فإن الجهات المختصة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية بشأن تحويل حصة التذاكر، وهو ما يعني استمرار العمل بالحصة التي تم طرحها بالفعل عبر موقع “تذكرتي”.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلن رسميًا موافقته على التنازل عن حصته من تذاكر اللقاء لصالح جماهير الزمالك، في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين وتلبية لرغبة الجماهير البيضاء في حضور المباراة الحاسمة.