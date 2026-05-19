دي فانس : لن تحصل إيران على سلاح نووي .. ومطالبة باختيار طريق التفاوض أو استئناف الحرب

قال نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس: “لن تحصل إيران على سلاح نووي.. وهي مطالبة باختيار طريق التفاوض أو استئناف الحرب”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف فانس أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى صفقة مع الإيرانيين، موضحا: “ نريد إنهاء العداء مع إيران المستمر منذ 47 عاما”.

وتابع: “إيران يمكن أن تستخدم السلاح النووي كورقة ضغط اقتصادية.. وإذا حصلت إيران على سلاح نووي فإن ذلك سيدفع دولا أخرى إلى السعي لامتلاكه ما يؤثر على الأمن العالمي”.

وعقب: “مستعدون للقاء الإيرانيين من أجل التوصل إلى اتفاق.. وإيران دولة ذات طبيعة خاصة وتمتلك حضارة ولديها فريق تفاوض من الصعب فهمه”.