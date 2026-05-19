هيئة البث الإسرائيلية: ترامب ينوي اتخاذ قرار في القريب العاجل بشأن إيران

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن ترامب ينوي اتخاذ قرار في القريب العاجل بشأن إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك من يقول إن الرئيس ترامب قد يقدم على استهداف إيران، بينما يلتقي الرئيسان الروسي والصيني في الصين، بعد زيارة ترامب إليها، كما يتحدث البعض عن احتمال إطلاق حملة عسكرية واسعة، تتضمن أيضًا خطة خروج لترامب.

وتابعت: "لكن ما نراه فعليًا هو أن ترامب لا ينفذ تهديداته، فكثير من المحللين والخبراء في البنتاجون نصحوه بأن الإيرانيين قاموا بتحديث أسلحتهم وأنظمة الدفاع الجوي لديهم، بل وأشارت تقارير إلى أنهم استهدفوا طائرات أمريكية من طراز إف-15".

لفتت إلى أنه هذه التقارير توحي بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لبدء عملية عسكرية جديدة ضد إيران، خلافًا لما لمح إليه ترامب سابقًا.

مضيق هرمز لا يزال مغلقًا

واختتمت: "إذًا، يبدو أن هذا التصريح يمثل تراجعًا جديدًا من ترامب عن مواقفه السابقة، ونحن نعلم أن الأمر لم ينتهِ بعد، خاصة أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، وترامب ما زال محاصرًا سياسيًا، ولا يملك حتى الآن خطة واضحة للخروج من هذا المأزق، فيما تبدو خياراته آخذة في التقلص".







