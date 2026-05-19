إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تستمر في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الاولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في الخامس عشر من أيام المرحلة الأولى من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٥ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ١٠ فداناً و ١١ سهماً و ٣٦ متراً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

اضاف أنه تم إزالة ٢٠ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري- املاك محافظة»، بمساحة ٩ فداناً و ١٤ قيراطاً و ١٢ سهماً و ٣٦ متراً ، بمراكز (الزقازيق - ابو حماد - ابو كبير - كفر صقر - فاقوس) وإزالة ٥ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٩ قيراطاً و ٢٣ سهماً بمراكز ( الحسينية - بلبيس - مشتول السوق ).

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.