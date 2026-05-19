قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع درجة الاستعدادات القصوى بمياه الشرقية قبل عيد الأضحى

رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية
رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية اجتماعًا موسعًا بحضور رئيسي قطاعي التخطيط والدعم الفني وعدد من مديري الإدارات والمحطات بالشركة لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مواقع العمل على مستوى المحافظة مع ضرورة انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات بنظام الورديات على مدار 24 ساعة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد رئيس الشركة على أهمية تجهيز فرق الطوارئ والصيانة بكافة المعدات والسيارات اللازمة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو أزمات طارئة قد تحدث خلال فترة العيد.

كما وجه بتشكيل غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة لتلقي البلاغات ومتابعتها أولًا بأول مع استمرار التنسيق مع غرف العمليات وفرق التدخل السريع لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات فور وقوعها.

وفي إطار الإجراءات الوقائية وجه اللواء محمد عثمان بضرورة تكثيف أعمال التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش ومحطات الرفع والمعالجة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن تلك الإجراءات تستهدف الحد من أي انسدادات أو طفح قد ينتج عن الاستخدامات الخاطئة خلال أيام العيد بما يحافظ على كفاءة الشبكات واستمرار عملها بصورة منتظمة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بالاستخدام السليم لشبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء المخلفات الصلبة أو مخلفات الأضاحي داخل الشبكات لما تسببه من انسدادات تؤثر على كفاءة الخدمة وتتسبب في مشكلات طفح الصرف الصحي.

وأكدت الشركة أن التعاون بين المواطنين والأجهزة المعنية يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة العيد.

بالشرقية مياه الشرب والصرف الصحي مديري الإدارات والمحطات عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

سلاح السيف

40 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال

عمر مرموش

صحيفة سبورت: برشلونة يرغب في ضم عمر مرموش

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد