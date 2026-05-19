رفع درجة الاستعدادات القصوى بمياه الشرقية قبل عيد الأضحى

عقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية اجتماعًا موسعًا بحضور رئيسي قطاعي التخطيط والدعم الفني وعدد من مديري الإدارات والمحطات بالشركة لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مواقع العمل على مستوى المحافظة مع ضرورة انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات بنظام الورديات على مدار 24 ساعة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد رئيس الشركة على أهمية تجهيز فرق الطوارئ والصيانة بكافة المعدات والسيارات اللازمة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو أزمات طارئة قد تحدث خلال فترة العيد.

كما وجه بتشكيل غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة لتلقي البلاغات ومتابعتها أولًا بأول مع استمرار التنسيق مع غرف العمليات وفرق التدخل السريع لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات فور وقوعها.

وفي إطار الإجراءات الوقائية وجه اللواء محمد عثمان بضرورة تكثيف أعمال التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش ومحطات الرفع والمعالجة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن تلك الإجراءات تستهدف الحد من أي انسدادات أو طفح قد ينتج عن الاستخدامات الخاطئة خلال أيام العيد بما يحافظ على كفاءة الشبكات واستمرار عملها بصورة منتظمة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بالاستخدام السليم لشبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء المخلفات الصلبة أو مخلفات الأضاحي داخل الشبكات لما تسببه من انسدادات تؤثر على كفاءة الخدمة وتتسبب في مشكلات طفح الصرف الصحي.

وأكدت الشركة أن التعاون بين المواطنين والأجهزة المعنية يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة العيد.