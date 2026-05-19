الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ 6 فعاليات شبابية وندوات تدريبية لتمكين 50 فتاة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الشباب في تنفيذ المبادرات المجتمعية والأنشطة التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الشباب والفتيات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المديرية تواصل تنفيذ خططها وبرامجها داخل مراكز الشباب بمختلف الإدارات بهدف تنمية قدرات النشء والشباب ودعم الفتيات وتعزيز المشاركة المجتمعية وذلك من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة علي مدار الأسبوع الماضي.

وأضافت أنها في إطار حملات تشجير ونظافة ودهانات، نفذ فريق الجوالة بمركز شباب منشأة رضوان مشروع خدمة مجتمعية موسع شمل حملات نظافة وتشجير داخل المناطق المحيطة بالمركز، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات وجرافيتي لتجميل الأسوار في إطار نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري.

وفي إطار الندوات التوعوية نظم نادي الفتاة والمرأة ندوة تثقيفية بعنوان “كيف يمكن لجهود الفتيات” أن تصنع فارقاً في المجتمع بمشاركة (٥٠) فتاة تناولت سبل تنمية الثقة بالنفس وتحويل الطاقات الشبابية إلى مبادرات مجتمعية إيجابية وتشجيع الفتيات على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وفي مجال ورش تدريبية انطلقت فعاليات ورشة تدريبية لأندية الفتاة والمرأة حول صناعة الساعات وصواني التقديم باستخدام فن الشباكة بهدف تدريب الفتيات على إنتاج مشغولات فنية عصرية قابلة للتسويق بما يدعم التمكين الإقتصادي للمرأة ويشجع ثقافة العمل الحر.