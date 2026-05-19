سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري

أكد أحمد جلال مدير المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا أن ناديه لن يقيم أي ممر شرفي للزمالك حتى حال التتويج بالدوري.

وقال جلال في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لن نقيم ممرا شرفيا للزمالك حتى لو تم تأكيد تتويجه بالدوري المصري.



غضب في سيراميكا كليوباترا

وأضاف : حالة من الغضب بسبب بيان مجلس الزمالك بشأن حصة التذاكر، وهو ما يؤكد على عدم احترافية مجلس إدارة نادي الزمالك في التعامل معنا.



وتابع: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك ولاعبي الزمالك وهو ليس في أزمة في ذلك، ولكن ما فعله مجلس الزمالك غير احترافي.