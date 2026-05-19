أكد الإعلامي أحمد حسن بالفعل عودة الظهير المغربي محمود بنتايك إلى تشكيل نادي الزمالك الأساسي لمباراة سيراميكا كليوباترا.



قال أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بنتايك يعود لتشكيل الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا غدا في بطولة الدوري".

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.



تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة.

الزمالك يبحث عن نهاية قوية للموسم

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لإنهاء الموسم بصورة قوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر لإثبات جدارتها قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويسعى لاعبو القلعة البيضاء لتقديم أداء يرضي جماهير الفريق، خاصة بعد المنافسة القوية التي شهدتها مرحلة التتويج خلال الأسابيع الماضية.