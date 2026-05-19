بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟

أثار عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء قوية بشأن تفكيره في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري خاصة عقب خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في واحدة من أكثر الليالي إحباطاً لجماهير القلعة البيضاء هذا الموسم.

وشهدت مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة الإفريقية أجواء مشحونة للغاية بعدما خسر الفريق اللقب بركلات الترجيح في مباراة ظهر خلالها التوتر واضحاً على عدد من لاعبي الزمالك وفي مقدمتهم عبد الله السعيد الذي بدا غاضباً بشدة عقب نهاية اللقاء ودخل في حالة انفعال تجاه بعض زملائه بسبب ضياع فرصة التتويج القاري.

هذا المشهد فتح الباب أمام موجة كبيرة من التكهنات حول مستقبل اللاعب المخضرم خصوصاً مع تقدمه في السن وظهور تقارير تتحدث عن إمكانية اتخاذه قرار الاعتزال بعد نهاية الموسم الحالي مع رغبة في إنهاء مسيرته الكروية بالتتويج ببطولة مع الفريق الأبيض.

مصدر مقرب يحسم الجدل

وفي ظل حالة الجدل التي صاحبت مستقبل اللاعب كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن تفكيره في إنهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وأكد المصدر أن كل ما أثير حول نية اللاعب الاعتزال لا أساس له من الصحة مشيراً إلى أن عبد الله السعيد لا يفكر نهائياً في الابتعاد عن كرة القدم خلال الفترة الحالية وأنه ما زال يمتلك الحافز والرغبة للاستمرار مع الزمالك.

وأوضح المصدر أن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ما زال ممتداً حتى نهاية موسم 2026-2027 وهو ما يجعل فكرة الاعتزال في الوقت الحالي بعيدة تماماً عن حساباته.

وأضاف أن السعيد يرى نفسه قادراً على مواصلة العطاء سواء على المستوى الفني أو البدني خاصة أنه لا يزال يقدم مستويات مميزة داخل الملعب ويتمتع بخبرة كبيرة يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة.

غضب بعد ضياع الكونفدرالية

الهزيمة القارية الأخيرة تركت أثراً واضحاً على عبد الله السعيد الذي كان يأمل في قيادة الزمالك نحو لقب جديد يضاف إلى مسيرته الطويلة في الملاعب المصرية والإفريقية.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن حالة الغضب التي ظهر بها اللاعب عقب المباراة جاءت بسبب شعوره بأن الفريق أهدر فرصة كبيرة للتتويج خصوصاً بعد المشوار الطويل الذي قطعه الزمالك في البطولة.

ويعرف عبد الله السعيد بشخصيته القيادية داخل غرفة الملابس لذلك فإن رد فعله عقب النهائي لم يكن غريباً على لاعب يمتلك خبرات طويلة ويضع دائماً الفوز والبطولات كأولوية أساسية.

الزمالك يتمسك باستمرار اللاعب

داخل إدارة الزمالك لا توجد أي نية للتفريط في خدمات عبد الله السعيد خلال الفترة المقبلة بل إن هناك توجهاً واضحاً للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بأهمية دوره داخل الفريق.

وترى الإدارة البيضاء أن اللاعب لا يقدم فقط الإضافة الفنية داخل الملعب بل يلعب أيضاً دوراً محورياً في دعم اللاعبين الشباب ونقل خبراته إلى عناصر الفريق الأصغر سناً.

وكشف المصدر أن مسؤولي الزمالك بدأوا بالفعل دراسة ملف تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي خاصة مع استمرار تألقه وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويؤمن مسؤولو القلعة البيضاء بأن الحفاظ على العناصر صاحبة الخبرات سيكون أمراً مهماً في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة خصوصاً في ظل سعي الزمالك لاستعادة الاستقرار الفني والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

السعيد يركز على حسم الدوري

في الوقت الحالي يضع عبد الله السعيد كامل تركيزه على المواجهة الحاسمة التي تنتظر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة وهو على بعد خطوة واحدة فقط من حسم لقب الدوري رسمياً حيث يحتاج الفريق إلى نقطة التعادل فقط من أجل التتويج بالبطولة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وسط رغبة كبيرة من اللاعبين في إنهاء الموسم المحلي بصورة قوية تعوض الجماهير عن خيبة الأمل القارية.

ويمثل التتويج بالدوري أهمية خاصة لعبد الله السعيد الذي يسعى لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل كما يأمل في إسعاد جماهير الزمالك بعد موسم شهد العديد من التقلبات والضغوط.

قائد داخل وخارج الملعب

منذ انضمامه إلى الزمالك نجح عبد الله السعيد في فرض نفسه كأحد أبرز قادة الفريق سواء بأدائه داخل الملعب أو بشخصيته المؤثرة داخل غرفة الملابس.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها أحياناً بسبب عامل السن فإن اللاعب أثبت أكثر من مرة أنه لا يزال قادراً على صناعة الفارق بفضل خبراته الكبيرة وهدوئه تحت الضغط وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات.

كما أن وجوده داخل الفريق يمثل عنصر توازن مهماً خاصة في ظل امتلاك الزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى عناصر صاحبة خبرات طويلة في المباريات الكبرى.

ومع اقتراب نهاية الموسم تبدو كل المؤشرات واضحة بشأن استمرار عبد الله السعيد داخل القلعة البيضاء في وقت يرفض فيه اللاعب فكرة الاعتزال حالياً مفضلاً مواصلة رحلته مع الزمالك والسعي نحو المزيد من البطولات والإنجازات.