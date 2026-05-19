قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟
الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى
خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على فتاتين في المعادي
الزراعة تضرب بيد من حديد.. تعليمات مشددة لمنع التعديات خلال العيد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس المنوفية لجلسة 17 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أثار عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء قوية بشأن تفكيره في اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري خاصة عقب خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في واحدة من أكثر الليالي إحباطاً لجماهير القلعة البيضاء هذا الموسم.

وشهدت مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة الإفريقية أجواء مشحونة للغاية بعدما خسر الفريق اللقب بركلات الترجيح في مباراة ظهر خلالها التوتر واضحاً على عدد من لاعبي الزمالك وفي مقدمتهم عبد الله السعيد الذي بدا غاضباً بشدة عقب نهاية اللقاء ودخل في حالة انفعال تجاه بعض زملائه بسبب ضياع فرصة التتويج القاري.

هذا المشهد فتح الباب أمام موجة كبيرة من التكهنات حول مستقبل اللاعب المخضرم خصوصاً مع تقدمه في السن وظهور تقارير تتحدث عن إمكانية اتخاذه قرار الاعتزال بعد نهاية الموسم الحالي مع رغبة في إنهاء مسيرته الكروية بالتتويج ببطولة مع الفريق الأبيض.

مصدر مقرب يحسم الجدل

وفي ظل حالة الجدل التي صاحبت مستقبل اللاعب كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن تفكيره في إنهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وأكد المصدر أن كل ما أثير حول نية اللاعب الاعتزال لا أساس له من الصحة مشيراً إلى أن عبد الله السعيد لا يفكر نهائياً في الابتعاد عن كرة القدم خلال الفترة الحالية وأنه ما زال يمتلك الحافز والرغبة للاستمرار مع الزمالك.

وأوضح المصدر أن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ما زال ممتداً حتى نهاية موسم 2026-2027 وهو ما يجعل فكرة الاعتزال في الوقت الحالي بعيدة تماماً عن حساباته.

وأضاف أن السعيد يرى نفسه قادراً على مواصلة العطاء سواء على المستوى الفني أو البدني خاصة أنه لا يزال يقدم مستويات مميزة داخل الملعب ويتمتع بخبرة كبيرة يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة.

غضب بعد ضياع الكونفدرالية

الهزيمة القارية الأخيرة تركت أثراً واضحاً على عبد الله السعيد الذي كان يأمل في قيادة الزمالك نحو لقب جديد يضاف إلى مسيرته الطويلة في الملاعب المصرية والإفريقية.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن حالة الغضب التي ظهر بها اللاعب عقب المباراة جاءت بسبب شعوره بأن الفريق أهدر فرصة كبيرة للتتويج خصوصاً بعد المشوار الطويل الذي قطعه الزمالك في البطولة.

ويعرف عبد الله السعيد بشخصيته القيادية داخل غرفة الملابس لذلك فإن رد فعله عقب النهائي لم يكن غريباً على لاعب يمتلك خبرات طويلة ويضع دائماً الفوز والبطولات كأولوية أساسية.

الزمالك يتمسك باستمرار اللاعب

داخل إدارة الزمالك لا توجد أي نية للتفريط في خدمات عبد الله السعيد خلال الفترة المقبلة بل إن هناك توجهاً واضحاً للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بأهمية دوره داخل الفريق.

وترى الإدارة البيضاء أن اللاعب لا يقدم فقط الإضافة الفنية داخل الملعب بل يلعب أيضاً دوراً محورياً في دعم اللاعبين الشباب ونقل خبراته إلى عناصر الفريق الأصغر سناً.

وكشف المصدر أن مسؤولي الزمالك بدأوا بالفعل دراسة ملف تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي خاصة مع استمرار تألقه وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويؤمن مسؤولو القلعة البيضاء بأن الحفاظ على العناصر صاحبة الخبرات سيكون أمراً مهماً في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة خصوصاً في ظل سعي الزمالك لاستعادة الاستقرار الفني والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

السعيد يركز على حسم الدوري

في الوقت الحالي يضع عبد الله السعيد كامل تركيزه على المواجهة الحاسمة التي تنتظر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة وهو على بعد خطوة واحدة فقط من حسم لقب الدوري رسمياً حيث يحتاج الفريق إلى نقطة التعادل فقط من أجل التتويج بالبطولة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وسط رغبة كبيرة من اللاعبين في إنهاء الموسم المحلي بصورة قوية تعوض الجماهير عن خيبة الأمل القارية.

ويمثل التتويج بالدوري أهمية خاصة لعبد الله السعيد الذي يسعى لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل كما يأمل في إسعاد جماهير الزمالك بعد موسم شهد العديد من التقلبات والضغوط.

قائد داخل وخارج الملعب

منذ انضمامه إلى الزمالك نجح عبد الله السعيد في فرض نفسه كأحد أبرز قادة الفريق سواء بأدائه داخل الملعب أو بشخصيته المؤثرة داخل غرفة الملابس.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها أحياناً بسبب عامل السن فإن اللاعب أثبت أكثر من مرة أنه لا يزال قادراً على صناعة الفارق بفضل خبراته الكبيرة وهدوئه تحت الضغط وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات.

كما أن وجوده داخل الفريق يمثل عنصر توازن مهماً خاصة في ظل امتلاك الزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى عناصر صاحبة خبرات طويلة في المباريات الكبرى.

ومع اقتراب نهاية الموسم تبدو كل المؤشرات واضحة بشأن استمرار عبد الله السعيد داخل القلعة البيضاء في وقت يرفض فيه اللاعب فكرة الاعتزال حالياً مفضلاً مواصلة رحلته مع الزمالك والسعي نحو المزيد من البطولات والإنجازات.

عبد الله السعيد الزمالك كأس الكونفدرالية لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية اتحاد العاصمة سيراميكا كليوباترا الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المؤلف هانى عبد الكريم

وفاة والد الشاعر هانى عبد الكريم.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

فتاة تونسية توثق كرم المصريين اثناء سفرها لفرنسا

فتاة تونسية توثق كرم المصريين أثناء وجودها بشوارع القاهرة.. تفاصيل

صندوق BigTime2 للأفلام

تركي آل الشيخ يجتمع مع أحمد البدوي من أجل انطلاق صندوق BigTime2 للأفلام

بالصور

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد