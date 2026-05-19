الإشراف العام
محافظات

سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية

أحمد بسيوني

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في ضبط 7 أشخاص، بينهم ممرضين و5 مندوبين بإحدى شركات الأدوية الخاصة، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أدوية خاصة بمرضى السرطان مخصصة للعلاج على نفقة الدولة وإعادة بيعها داخل عدد من الصيدليات بمنطقة غرب ووسط الإسكندرية بالمخالفة للقانون.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من رئيس قسم صيدلية الأورام بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد المتورطين من داخل وخارج المستشفى، وتبين قيام اثنين من الممرضين بالاستيلاء على أدوية خاصة بمرضى السرطان مخصصة للعلاج على نفقة الدولة وإعادة بيعها عن طريق 5 مندوبين مساعدين صيادلة.

تفاصيل الواقعة

وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم وعلاقاتهم داخل المنظومة الطبية، وتمكنوا من تهريب كميات من الأدوية الخاصة بقسم الأورام بالمستشفى الرئيسي الجامعي، قبل إعادة ضخها داخل السوق السوداء وبيعها لصالح بعض الصيدليات مقابل تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب المرضى.

وتبين من الفحص أن الأدوية المضبوطة مدون عليها أنها مخصصة للعلاج على نفقة الدولة، وأنها تخص مرضى الأورام بالمستشفى الرئيسي الجامعي، ما يكشف حجم المخالفة وخطورة الواقعة، خاصة أن تلك الأدوية تمثل شريان حياة لمرضى السرطان الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في بروتوكولات العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من رئيس نيابة العطارين، تمكنت مباحث العطارين من ضبط المتهمين والمندوبين والصيدليات أيضا التي تباع فيها تلك الأدوية السرطانية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات لكشف ملابسات القضية بالكامل، وبيان حجم الكميات التي تم تهريبها، والمتورطين الآخرين المحتملين في الواقعة.

وتواصل الجهات المعنية فحص ملفات الصرف والمخازن الخاصة بقسم الأورام، للتأكد من عدم وجود وقائع مماثلة أو عجز فى الأدوية وأمر رئيس نيابة العطارين بحبس المتهمين بالكامل أربعة أيام على ذمة التحقيق.


 

