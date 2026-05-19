الأهلي أكبر منك وكويس إنك في النادي.. مصطفى عبده يهاجم إمام عاشور

هاجم مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بسبب التصريحات الأخيرة من آدم وطني.

وقال مصطفى عبده، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2": "النادي الأهلي كبير ومفيش اسم يكبر عليه، وإمام عاشور لازم يحل مشكلته ويطلع يقول إنا مليش علاقة بآدم وطني ولكن لو هيعاند مع المجلس وياسين منصور وعبد الحفيظ والخطيب، هيقولك هات عقد وأتوكل على الله".

وأضاف: "أنت اللي في إيدك كل كبيرة وصغيرة فلو عايز تستمر وتدي أهلا وسهلا، ومحدش يقدر يغير العقود وكويس إنك دخلت الأهلي، والأهلي أكبر منك ومن آدم وطني والناس دي كلها، والنادي مش بيتحايل على حد".