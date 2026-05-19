مصر تقتحم مجال الطب النووي وعلاجات الأورام الحديثة.. ︎رئيس الرعاية الصحية يزور أكبر المراكز الروسية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة ميدانية إلى مستشفى الطب المسمى باسم الدكتور سيرجي بيريزين «MIBS» بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وذلك في ختام مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026»، في إطار بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات علاج الأورام والطب النووي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة.

وكان في استقبال الدكتور أحمد السبكي، البروفيسور أركادي ستولبنر، المؤسس والمساهم الرئيسي بمعهد «MIBS»، حيث اصطحبه في جولة تفقدية شملت مركز العلاج بالبروتونات، وأقسام العلاج الإشعاعي المتقدم، ووحدات الطب النووي، إلى جانب الاطلاع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنظومات الاستشارات الطبية والأشعة عن بُعد لتشخيص وعلاج الأورام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الزيارة تأتي في إطار توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو توسيع التعاون الدولي مع المؤسسات الطبية الرائدة عالميًا، والاستفادة من الخبرات الروسية المتقدمة في مجالات التشخيص والعلاج البروتوني للأورام والطب النووي والهندسة الطبية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

أبرز الصروح الطبية المتخصصة عالميًا

وأشار إلى أن مستشفى «MIBS» يُعد أحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة عالميًا في علاج الأورام والطب النووي، حيث يمتلك شبكة تضم أكثر من 80 مركزًا طبيًا في روسيا، ويُجري أكثر من 1.35 مليون فحص سنويًا، فضلًا عن تشغيله لأول مركز للعلاج بالبروتونات في روسيا، وما يمتلكه من خبرات متقدمة في تقنيات الجراحة الإشعاعية والعلاج الإشعاعي الدقيق.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المباحثات تناولت فرص التعاون في إنشاء وإدارة مراكز أورام متقدمة داخل مصر، إلى جانب دراسة التعاون في تصميم وتشغيل أول مركز مصري للعلاج البروتوني، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتعزيز قدرات الدولة في تقديم خدمات علاج الأورام بأحدث التقنيات العالمية.

وأضاف أن الجانبين بحثا كذلك سبل التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية المصرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، ونقل الخبرات الروسية في مجالات العلاج الإشعاعي المتقدم والطب النووي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأورام، بما يدعم بناء قدرات الفرق الطبية المصرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إدخال التقنيات الطبية الحديثة وتطوير خدمات علاج الأورام، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي متطور ومستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب البروفيسور أركادي ستولبنر، المؤسس والمساهم الرئيسي بمعهد «MIBS»، عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا تطلع المعهد إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الجانب المصري في مجالات علاج الأورام والطب النووي والتدريب الطبي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في مصر.

وتجدر الإشارة، إلى أن المنتدى الدولي السابع عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026»، انعقد خلال شهر مايو الجاري، في جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية.