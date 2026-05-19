الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جراحتان هامتان بمستشفى أجا النموذجي تنقذان مريضين من مضاعفات خطيرة بالمخ

طاقم طبى
طاقم طبى
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أجا النموذجي بمحافظة الدقهلية في التعامل مع حالتين من أدق وأخطر حالات جراحات المخ والأعصاب، استدعتا تدخلًا جراحيًا عاجلًا وسريعًا لإنقاذ حياة المريضين

وشهدت الحالة الأولى استقبال مريض كان يعاني من نزيف حاد تحت الأم الجافية ضاغط على الفص الأيسر بالمخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، ما تسبب في إزاحة بخط المنتصف وتدهور شديد بدرجة الوعي وضعف كامل بالجانب الأيمن من الجسم.

وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة لتفريغ النزيف وإيقاف مصدره، حيث تحسنت درجة وعي المريض بصورة كاملة إلى 15/15، إلى جانب تحسن واضح في حركة الجانب الأيمن، بينما لا يزال المريض تحت المتابعة الدقيقة داخل المستشفى لاستكمال الخطة العلاجية.

أما الحالة الثانية، فكانت لمريض تعرض لحادث مروري أسفر عن كسور متهتكة بعظام الجمجمة وتهتك بالأم الجافية مع تسريب للسائل الشوكي ونزيف داخل أنسجة المخ واستـرواح هوائي، إلى جانب ضعف كامل بالجانب الأيمن من الجسم.


وتدخل الفريق الطبي بشكل عاجل لإجراء جراحة دقيقة شملت رفع الكسر المنخسف بعظام الجمجمة، وترقيع الأم الجافية برقعة ذاتية من المريض نفسه، إلى جانب إيقاف مصدر النزيف وتنظيف الجرح وتفريغ نزيف أنسجة المخ، ما ساهم في استعادة المريض وعيه الكامل بدرجة 15/15 وتحسن قوة الجانب الأيمن بصورة ملحوظة، مع استمرار المتابعة الطبية داخل المستشفى.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمود رمضان، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أكرم الحِملي، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم الممرضة أميرة المصري والممرضة إيناس، وفنيي التخدير  إسراء عطية وأحمد حازم.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره للفرق الطبية بمستشفى أجا النموذجي، مشيدًا بسرعة التدخل وكفاءة التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الجراحية والتخصصية داخل مستشفيات المحافظة.

الدقهليه فريق طبى اجا

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
جانب من المضبوطات
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
