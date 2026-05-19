تناولن وجبة سمك.. إصابة ثلاثة بتسمم بأحد مراكز الدقهلية

أصييت سيدة وشقيقتان بتسمم بأحد مراكز الدقهلية إثر تناولهن وجبة سمك شيكال.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتسمم سيدة وشقيقتين بشارع الثروة بمدينة المطرية بتسمم اثر تناولهم سمك شيكال حيث أصيبن بقيء واسهال.



انتقل ضياط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من رحاب السيد عباس الغصناوي

43عاما بألم بالبطن ارتفاع بدرجه الحرارة وقيء.

ومريم العربي سعد الغصناوي 23عاما ألم بالبطن ورفع درجة الحرارة وقيء .

ورقيه العربي سعد الغصناوي 18عاما بارتفاع بدرجة الحرارة وقيء وألم بالبطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المطربة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .