بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

اجازة القطاع الحكومي

وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

موقف القطاع الخاص من اجازة الأضحى

من المقرر أن يصدر وزير العمل، قرارًا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك مساواةً بالإجازة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.

موظفون محرمون من إجازة عيد الأضحى بالقانون

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.