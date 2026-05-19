الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكونغو تعلن وفاة 131 شخصًا جراء تفشي إيبولا.. والصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية

محمد على

أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصاً بإيبولا.

يأتي هذا التقدير من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس، الأمر الذي دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للإعراب عن قلقه بشدة من حجم وسرعة تفشي إيبولا.

وتأتي تقديرات وزير الصحة الكونغولي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

و قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونجو الديموقراطية.

وأضاف جيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية "سنعقد اليوم اجتماعاً للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة".

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية  "من المقرر عقد اجتماع للجنة الطوارئ في وقت لاحق اليوم"، بعدما كان جيبريسوس أعلن، الأحد، حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وهو ثاني أعلى مستوى من التحذير لديها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس قرر "أن مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، ولكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة".

