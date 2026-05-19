إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

مكة المكرمة نموذج تنموي متوازن بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية والتحولات الحديثة

أصدرت غرفة مكة المكرمة، ممثلةً بمركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية، تقرير «نبض الأعمال في العاصمة المقدسة»، الذي يقدم قراءة تحليلية للتحولات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، وجهود تطوير الخدمات والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف دول العالم، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورصد التقرير ملامح التطور المتسارع الذي تشهده العاصمة المقدسة انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والإنسانية، وما تحظى به من اهتمام متواصل بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الحياة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين على مدار العام.

وتناول التقرير عددًا من المحاور المرتبطة بمستقبل التنمية في مكة المكرمة، من أبرزها تطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز الخدمات اللوجستية والنقل، والتوسع في الحلول الرقمية والبنية الذكية، إضافة إلى دعم الاستدامة البيئية والحضرية، وتمكين القطاعات الخدمية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.

كما استعرض مجموعة من المؤشرات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والخدمات الحديثة، والتوسع في الحلول التقنية، ورفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويعزز جاهزية العاصمة المقدسة لاستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن مكة المكرمة تمضي نحو نموذج تنموي متوازن يجمع بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة المقدسة، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات الخدمات والبنية الذكية والاستدامة، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبدالله صالح كامل أن التقرير يأتي ضمن جهود الغرفة في دعم المعرفة التنموية، وتوفير مرجع معلوماتي يساعد على قراءة المتغيرات المستقبلية، والإسهام في دعم المبادرات والمشروعات التي ترتبط بتطوير الخدمات ورفع كفاءة البيئة التشغيلية في العاصمة المقدسة.

من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم أن التقرير يمثل باكورة سلسلة من الدراسات والتقارير النوعية التي يعمل عليها مركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية، بهدف دعم صناعة القرار، وإثراء النقاشات التنموية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالتنمية والخدمات في مكة المكرمة.

وأكد التقرير أن التنمية في مكة المكرمة تنطلق من خصوصية المدينة المقدسة ورسالتها الإنسانية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويحافظ على الهوية الإسلامية والتاريخية للعاصمة المقدسة، ويرسخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية تحتضن ملايين الزوار سنويًا.

